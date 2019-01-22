Суд засудив Кріштіану Роналду до 23 місяців ув'язнення

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Іспанський суд виніс вирок Роналду. Відомого футболіста визнали винним в ухиленні від податків.

Суддя виніс вирок Роналду через несплату податків. Відомий футболіст тепер повинен відбути 23-місячне умовне ув'язнення і заплатити штраф в розмірі 18,8 млн євро, інформують Економічні новини.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду звинуватили в тому, що він на протязі 2011-2014 років не платив прибутковий податок. За три роки він заборговував країні майже 6 млн євро. У грудні Роналду зізнався у відсутності податкових виплат.

Сьогодні ж Мадридський суд організував слухання по його справі. На засідання він прибув разом зі своєю нареченою Джорджиной Родрігес.

Через те, що Роналду до цього моменту був законослухняним громадянином, йому вдалося уникнути реального тюремного ув'язнення. Замість нього суд дав йому 23 місяці умовного терміну. 33-річний футболіст погодився з вироком.

Будівля суду Роналду і Родрігес покинули з посмішками на обличчях. Футболіст сказав журналістам: «Все відмінно».

Додамо, що Кріштіану тривалий час добивався можливості проведення судового засідання по відеозв'язку. Однак в цьому йому відмовили. Також він не отримав згоди на можливість увійти в судове будівлю через чорний хід (щоб уникнути зустрічі з кореспондентами).