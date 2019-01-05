6 січня відбудеться сонячне затемнення: що можна і що не можна робити в цей день

Головна » Останні новини » Новини суспільства » 6 січня відбудеться сонячне затемнення: що можна і що не можна робити в цей день 6 січня відбудеться сонячне затемнення: що можна і що не можна робити в цей день

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Зовсім скоро відбудеться перше в році сонячне затемнення. У цей день варто уникати емоційних сплесків і поганих думок.

Астрологи повідомляють, що 6 січня відбудеться сонячне затемнення. За ним спостерігатимуть люди, що живуть в північно-східній Азії. Українці ж не зможуть його побачити, проте зможуть відчути. Розпочнеться затемнення в 5:28 за київським часом, інформують Економічні новини.

Завтрашнє сонячне затемнення стане частковою, однак, все одно, спровокує енергетичний сплеск. Наслідки, за словами астрологів, пов'язані зі знаком Козерога, в якому буде завтра розташовуватися Сонце. Варто відзначити, що затемнення впливають на людину протягом кількох днів – за день до події, і тиждень після. У цей період у людей може виникати безпричинне відчуття страху і паніки. Крім цього, в затемнення можуть загостритися хронічні захворювання.

Додамо, що завтрашнє сонячне затемнення ускладнюється ще й тим, що воно відкриває «коридор затемнень». 21 січня пройде місячне затемнення, що закриває цей «коридор». У період між затемненнями не рекомендується робити необдумані вчинки і великі фінансові операції.

Період затемнень добре підходить для позбавлення від шкідливих звичок і токсичного оточення. Також під час «коридору затемнень» корисно мріяти про хороше, займатися благодійністю і надавати допомогу близьким.