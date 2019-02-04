Учений з'ясував, коли душа вселяється в дитини

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Експерт з США зробив сенсаційну заяву. Все-таки ембріон має душу.

Професор психіатрії Рік Страсман працює в Медичній школі Університету Нью-Мехіко. Він написав книгу «DMT: молекула духу», де запевняє, що душа в ембріона вселяється на 49 день з моменту зачаття. Експерт довго вивчав питання психофармакологии і прийшов до висновку, що DMT впливає на процес зачаття дитини, інформують Економічні новини.

Страсман заявив, що душа і тіло зливаються в єдине за допомогою шишкоподібної залози. Він уточнює, що для цього процесу дуже важлива молекула – DMT. Також вона дозволяє людям бачити сновидіння і галюцинації. Рік Страсман нагадує, що на сьомий тижні від зачаття у ембріона формується ця шишковидная заліза. І вчений впевнений, що це не просто звичайний збіг обставин.

Ще один відомий американський вчений Роберт Ланца, що вивчає загробне життя, вважає, що фізична смерть не є остаточним кінцем існування в принципі.

Він заявив, що після смерті душа просто осідає в паралельних світах. Ланца підкреслює, що в космосі є безліч всесвітів. Якщо в одній всесвіту організм загинув, то в інший продовжив жити. Цей процес обміну просто безперервний.