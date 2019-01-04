Енергія злиднів: речі в будинку, які притягують бідність

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Людям властиво мріяти про багатство. Але багато експертів відзначають, що деякі речі, які оточують нас, заважають мріям стати реальністю. Вони дійсно впливають на наше мислення і настрій. Фахівці радять провести ревізію в будинку, щоб позбутися від речей, які позбавляють сил і енергії.

Назвали основні речі, які притягують бідність. Перше, потрібно відразу позбуватися від непотрібних чеків, квитків, фантиків та іншого паперового сміття, який часто зберігається в гаманцях, сумках, а також в кишенях одягу, інформують Економічні новини.

Також фахівці радять відразу відправляти у відро для сміття речі, які залишилися без пари. Наприклад, носок, тапочок або лижі без палиць. Вони просто захаращують ваш простір. Не зберігайте в будинку розбитий посуд. Або якщо на ній з'явилася тріщина або скол.

Відразу позбудьтеся від неї, навіть, якщо ця улюблена чашка або весільний сервіс. Запам'ятайте, ви гідні кращого, в тому числі і нового посуду. Далі експерти радять зайнятися своїм гардеробом.

Оцініть критичним поглядом ваші речі. Ті, які не підлягають ремонту або хімчистці, все в кошлатання або втратили первісний колір, повинні зникнути з вашого шафи. У будинку не рекомендують зберігати і зламані годинник. Звільніть простір для нових хороших речей, ідей і, звичайно, грошей.