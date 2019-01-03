Визначено найпопулярніший користувач Instagram

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На Instagram-сторінку Кріштіану Роналду підписку оформили понад 150 млн інтернет-користувачів. Тому саме він добув титул найвідомішого людини соцмережі.

Першим, хто зібрав 150 млн підписників в соцмережі Instagram, став відомий футболіст-португалець Роналду. Неймовірно, але йому вдалося обігнати Селену Гомес (1443 млн підписників) і навіть Аріану Гранде (140 млн підписників), інформують Економічні новини.

На акаунти ж неймер і Мессі підписалося 108 і 105 млн фоловерів відповідно.

У fashion-індустрії найвідомішою особою Instagram стала Кім Кардашьян. На її аккаунт підписані майже 124 млн людей. Її сестри не сильно відстали: Кайлі зібрала 122-мільйонну армію шанувальників, а Кендалл – 101-мільйонну.

Відзначимо, що розміщення реклами на сторінці Кайлі – найдорожче. Один пост обійдеться в мільйон доларів США. Другий за вартістю реклами – аккаунт Селени Гомес (800 тис. Доларів за одну рекламу), третій – Роналду (одна рекламна запис – 720 тис. Доларів).

Нещодавно Кріштіану Роналду показав в Instagram неймовірно милий різдвяний сімейний знімок. Футболіст «залив» в Мережу фото, на якому він зображений зі своєю коханою Джорджиной Родрігес і дітьми. Святкові костюми малюків не залишили підписників байдужими. Знімок моментально зібрав мільйони коментарів.