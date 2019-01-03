Що насправді відбулося на перевалі Дятлова?

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З того фатального моменту, коли на одному уральському перевалі загинула група туристів на чолі з керівником Дятловим пройшло вже 60 років. Багато було знято документальних фільмів і написано книг про цю подію.

Багато людей до сих пір не можуть зрозуміти, чому експерти вже скільки часу не втрачають інтерес до цієї історії. Один з фахівців Олег Архипов вважає, що в цьому подія є дуже багато причинно-наслідкових зв'язків, інформують Економічні новини.

Йому здається, що хтось спеціально це все організував. Він додає, що радянські чиновники дали розпорядження припинити розслідування у той час. Але після розпаду СРСР, коли багато секретні документи стали відомі громадськості, нової інформації про те, що сталося не з'явилося. Експерт зазначає, що в цій історії присутні і містична сторона.

Друга група студентів, яка розташовувалася недалеко від групи Дятлова, в ту фатальну ніч бачила, як вогненна куля вбив молодих людей. Додамо, що друга група туристів не могла піднятися на перевал і стежити за кимось. Можливо, плазмоїди і стали причиною смерті.

Ще один експерт Валентин Дегтерев не виключає можливості, що ядерний вибух став причиною загибелі групи туристів. Він додав, що на особистих речах людей виявили сліди радіації. Також уфолог додає, що був знайдений блокнот з кров'ю одного з туристки. Він хоче дізнатися чи були в крові сліди радіації або отрути.