Назвали точне місцезнаходження райського саду Едем

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Вчені зробили сенсаційну заяву. Їм вдалося виявити приблизне місцезнаходження Едемського саду. З їх слів стало відомо, що він розміщений в Іраку.

Фахівці довго вивчали всілякі джерела, поки не зійшлися на одному – Едемський сад швидше за все знаходиться в районі боліт Ахвар. Відзначимо, що ця область вважається самою дивною екосистем світу. Ці болота розташовані на півдні сходу Іраку. Додамо, що цей регіон, який перетинає Іран і Кувейт, знаходиться під охоронною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, інформують Економічні новини.

На цих землях знаходяться поселення, які датуються 4 і 3 тисячоліттям до нашої ери. Вчені підкреслюють, що саме в цей період наша планета найбільше видозмінювалася. Річки Тигр і Євфрат поповнюють водою ці болота.

Один з авторів дослідження, експерт Джон Морріс, який працює в Інституті креаційних досліджень впевнений, що саме в цій точці колись знаходився сад Едем. Про це дивовижному місці можна прочитати у другому розділі Біблії. Додамо, що там мова йде про Ефіопії і наводиться факт, що сад поділяли чотири річки, в тому числі і Євфрат. Саме це і дозволило вченим зробити висновок, що Едемський сад знаходився в долині річок Тигр-Євфрат.