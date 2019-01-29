Визначено головні глобальні проблеми людства

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Вчені вважають, що людству загрожує три великих загрози. Всі вони пов'язані між собою.

Міжнародна група дослідників, що складається з 40 вчених, випередила ТОП-3 головні проблеми людства. Результати спостережень вони опублікували в роботі «The Global Syndemic». Згідно їх аналізу, на даний момент на планеті присутні три взаємопов'язані пандемії, інформують Економічні новини.

Вчені встановили, що в «глобальну сіндемію» входять ожиріння, недоїдання і зміна клімату.

Дослідники звернули увагу, що до сих пір ці загрози розглядалися фахівцями як незв'язані між собою проблеми. Однак група міжнародних експертів в «The Global Syndemic» написала, що всі вони тісно пов'язані між собою. До головних загроз міжнародна група вчених віднесла ожиріння, недоїдання і зміна клімату. «До сих пір недоїдання і ожиріння вважалися полярними протилежностями або занадто малого, або занадто великої кількості калорій», – каже вчений-глобаліст Бойд Суинберн з Оклендського університету. Він зазначає, що насправді ці два явища спровоковані однією і тією ж несправедливою продовольчої системою, яка орієнтується тільки на економічне зростання і ігнорує наслідки для здоров'я і клімату.

Експерти впевнені, що «наука про здоров'я» і «наука про клімат» також пов'язані між собою, але в більш широкому контексті. Суинберн повідомив, що зміна клімату викликане ігноруванням екологічних збитків, які нанесені сучасними системами харчування, землекористування, транспортом і міською інфраструктурою.

Вчені закликають надалі розглядати ожиріння, недоїдання і зміна клімату як одну глобальну проблему. Тільки так, на їхню думку, можна знайти вихід з ситуації, що склалася.