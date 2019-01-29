В Україну прийшла відлига, – синоптики

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В Україну прийшло потепління. Теплий повітряний фронт, згідно з прогнозом синоптиків, прийшов до нас з південного заходу Європи.

Синоптик Наталія Діденко на своїй Facebook-сторінці повідомила, що в Україну прийшла відлига. Вже сьогодні, 29 січня, майже на всій території країни очікується потепління. Стовпчики термометрів піднімуться до +4, на півдні повітря прогріється до +9, а в Криму потеплішає до +12, інформують Економічні новини.

Морозна погода поки збережеться на сході. У Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях очікується 0-3 градуси морозу. Згідно з прогнозом Діденко, в північних і центральних регіонах можливі опади у вигляді мокрого дощу або снігу.

Синоптик також повідомила, що потепління затримається у нас до перших лютневих днів.

В Укргідрометцентрі заявили, що тепло прийшло в нашу країну з південного заходу Європи. Незважаючи на підвищення температури, в Україні все ж буде похмуро і досить сиро. Вночі та вранці в більшості областей буде туманно, а на дорогах можлива ожеледиця. Швидкість вітру складе 5-10 м / с.

У столиці сьогодні очікується невеликий сніг, вдень можливий дощ. Вночі похолодає до 2-4 градусів морозу, вдень потеплішає до +3. Водіїв закликають бути обережними: на київських дорогах можлива ожеледиця.