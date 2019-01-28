Вчені розгадали загадку людей без відбитків пальців

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Фахівці заявили, що дійсно на нашій планеті є люди, у яких відсутні відбитки пальців.

Медики відзначають, що їм вдалося зустріти таких людей кілька разів. Вперше про це заявив дерматолог Пітер Ітин з США, інформують Економічні новини.

До нього на прийом записалася жінка, у якої внутрішня сторона рук була ідеально гладкою. Лікаря це так вразило, що він запросив її пройти дослідження в науковому інституті. В ході було з'ясовано, що у американки відбулася мутація в гені SMARCAD. При такій деформації просто у зародка не формуються відбитки пальця в утробі.

Виявилося, що у всіх її близьких родичів немає відбитків пальців. Вісім років тому вченим вдалося відшукати ще 4 таких сім'ї, у яких присутня ця генетична особливість. Це відхилення назвали адерматогліфія. Експерти підкреслюють, що на здоров'я це генетичне відхилення ніякого вплив не має.