Дослідження: Де українці зустрічатимуть Новий рік

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Більшість жителів нашої країни зустрінуть 2019 рік у власному будинку.

Про це передає прес-служба Українського інституту соцдосліджень ім. Яременко та Центру «Соціальний моніторинг», інформують Економічні новини.

Соціологи повідомили, що 68,4% респондентів планують провести новорічну ніч вдома. 10,9% зустрінуть свято в компанії друзів, 4,9% – разом з батьками, сім'єю та іншими родичами. 3,2% українців будуть відзначати Новий рік в кафе або на клубній вечірці. Невелика кількість жителів нашої країни (0,8%) також вирішили провести 2018 рік і зустріти 2019 й на заході в центрі міста. Така ж кількість людей вирішило відправитися на Новий рік в подорож українськими містами. Тільки 0,3% відсвяткують початок 2019 року в інших країнах.

Є серед українців і ті, для кого свято стане роботою. 0,7% жителів проведуть новорічну ніч на робочому місці. Крім цього, 2,4% вирішили взагалі не відзначати Новий рік.

Додамо, що опитування проходило 6-13 грудня. Респонденти були опитані методом особистого інтерв'ю. Дослідженням було охоплено 2 031 українців віком від 18 років. Похибка вибірки склала 2,1%.

Довідка. 1 січня стало офіційним початком нового року за часів правління Юлія Цезаря (46 рік до н. Е.). Стародавні римляни ототожнювали це свято з богом Янусом, який знаменував початок. На зображеннях у нього було два обличчя: одне озиратися назад, а інше дивилося вперед.