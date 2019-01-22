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Назвали несподіваний спосіб виростити успішного дитини

Головна » Останні новини » Новини суспільства » Назвали несподіваний спосіб виростити успішного дитини
 
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Якщо ви хочете, щоб ваша дитина виросла успішною, частіше подорожуйте з ним. Американська Асоціація студентського та молодіжного туризму провела дослідження. Фахівці опитали вчителів, які вважають, що подорожі позитивно впливають на успішність дітей.

Експерти опитали понад 1500 тисячі працівників освіти. Більше половини учасників опитування вважають, що можливість подорожувати впливає на досягнення успіхів у роботі та навчанні, інформують Економічні новини.

Також більшість вчителів, які брали участь в дослідження, заявили, що поїздки значно покращують розуміння навчальної програми. 74% опитаних вчителів підкреслюють, що подорож покращують здатність до саморозвитку. Вчителі вважають, що діти, які частіше виходять з зони комфорту набагато більш відкриті до нових знанням, показують хороші результати в навчанні.

Такі діти частіше виявляють інтерес до навколишнього світу. Викладачі відзначили, що якщо з дитинства діти звикли до поїздок, вони виростають більш чуйними, сентиментальними, а також набагато толерантніше.


Автор: Катерина Лукьянчук

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