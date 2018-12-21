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Назвали речі, які зникнуть до кінця століття

Головна » Останні новини » Новини суспільства » Назвали речі, які зникнуть до кінця століття
 
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Зараз ми бачимо, як сильно змінюється наше життя. Наприклад, те, що вчора нам здавалося чимось нереальним, сьогодні активно використовуємо в нашому повсякденному побуті. В недалекому майбутньому вчені створять нові пристосування, про які нам ще доводиться тільки мріяти. Ці новинки замінять багато речей. Експерти розповіли, що ми втратимо.

Сьогодні ключі і паролі найпоширеніші способи, які використовуються для ідентифікації. Але ключі легко губляться, а паролі – зламуються, інформують Економічні новини.

Їх вже скоро замінять нові технології як біометричні ідентифікатори: відбитки пальців, сітківка очей, голос. Також в майбутньому зникнуть і багато професій. Зараз спостерігається тенденція до автоматизації виробництва. Іншими словами, роботи замінять людей.

Процес роботизації йде дуже активно, так що в найближче десятиліття деякі професії кануть в воду. У світі з'являються безліч бактерій, які дуже стійкі до сучасних антибіотиків. Медикам потрібно буде створювати нові препарати, які зможуть перемогти небезпечні віруси, нові штами бактерій. Інакше ці хвороби відправлять нас знову в Середньовіччі.


Автор: Катерина Лукьянчук
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