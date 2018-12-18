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Вчені знайшли в Індонезії величезну піраміду

Головна » Останні новини » Новини суспільства » Вчені знайшли в Індонезії величезну піраміду
 
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Група археологів з Індонезії стверджує, що гора Гунунг Паданг є пірамідою. Вчені вважають, що спорудження свідчить про існування стародавньої розумної культури Південно-Східної Азії.

Дослідники з Індонезії прийшли до висновку, що гора Гунунг Паданг – штучно створена. На їхню думку, вона є пірамідою, що має 400 поверхів, інформують Економічні новини.

Гунунг Паданг складається з різних великих каменів прямокутної форми. Сама гора розташовується на 95-метровій височині.

Археологи провели дослідження і вважають, що вона була штучно створена стародавніми людьми, а не природою, як вважалося раніше. Вчені провели попередній радіовуглецевий аналіз і встановили, що третій шар був побудований 3,5 тис років тому, другий – 8 тис років тому, а перший – 9,5-28 тис років назад. Зараз вони планують організувати повторне дослідження. Якщо результати виявляться такими ж, то будуть свідчити про те, що на території Південно-Східної Азії жила розумна стародавня цивілізація.

На даний момент у цієї гіпотези знайшлося чимало супротивників. Більшість вчених вважають, що Гунунг Паданг – унікальне природне явище, а то, що індонезійські археологи вважають рукотворним, є звичайним геологічним утворенням.


Автор: Катерина Лукьянчук
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