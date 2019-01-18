Назвали методи, які допомагають людині досягти успіху

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В ході експерименту вченим вдалося з'ясувати, що допомагає жінкам домагатися в житті висот.

Група вчених під керівництвом Лаура Вандеркама створила революційний проект, який допомагає психологам зробити представників жіночої статі успішними не лише на роботі, а й також добиватися успіхів в особистому житті, інформують Економічні новини.

Команда експертів довгий час спостерігала за тим, як поводяться учасники експерименту в різних життєвих ситуаціях. Це дало можливість скласти цілий список рекомендацій, слідуючи яких людина обов'язково буде добиватися успіхів у всіх життєвих сферах.

Вчені радять прекрасній статі заздалегідь планувати свій день, щоб потім не приймати поспішних рішень, які не завжди будуть правильними. Психологи радять обдумувати кожен крок наперед. Жінкам також не рекомендується сильно концентруватися на домашні обов'язки. Експерти вважають, що потрібно залишати проблеми на роботі і не приносити їх в будинок.