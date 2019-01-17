Біологи передбачили зникнення кави

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Британські вчені підрахували, що кавові дерева опинилися під загрозою зникнення.

Як повідомляють співробітники Королівських ботанічних садів імені Кьюрі, зміна клімату провокує вимирання багатьох кавових дерев, інформують Економічні новини.

За підрахунками британських вчених, на даний момент 60% видів цієї рослини виявилося під загрозою. Про це вони повідомили наукового видання «Science Alert».

В ході дослідження біологи помітили, що в різних куточках планети зникнення кави йде різними темпами. Найважча ситуація спостерігається на Мадагаскарі. Тут 71% кавових дерев виявилися під загрозою зникнення.

Улюблена багатьма арабіка (на сорт Coffea arabica припадає близько 65% продаваного кави в світі) також потрапила в список зникаючих видів. Вчені встановили, що цей сорт дуже чутливий до кліматичних змін, зокрема, до вирубки лісів. Також на каву негативно впливають грунтові захворювання, грибки і паразити.

Відзначимо, що всього на Землі відомо 124 види кавових дерев. Не всі вони можуть використовуватися для приготування звичного напою, проте всі вони грають важливу роль в існуванні якісної кави. Завдяки генетичною різноманітністю сортів підвищується і якість продукту.