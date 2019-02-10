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В Україну повертається дощова і сніжна погода, – синоптики

Головна » Останні новини » Новини суспільства » В Україну повертається дощова і сніжна погода, - синоптики
 
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Синоптики прогнозують нашій країні нову хвилю погіршення погоди.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, сьогодні, 10 лютого, в Україні ще буде суха погода. Однак стовпчики термометра не піднімуться вище 0 градусів. Місцями в Україні можлива ожеледиця. Вітер буде дути з півдня зі швидкістю 5-10 м / с, інформують Економічні новини.

Вже з завтрашнього дня на територію нашої країни повернуться опади. У понеділок погода погіршиться в західних і північних регіонах, а у вівторок – на решті частини.

Українцям слід приготуватися до мокрого дощу і снігу. У всіх областях, крім південних, синоптики прогнозують погіршення обстановки на дорогах – можлива ожеледиця. На початку тижня збережеться північно-східний вітер, проте він трохи посилиться – до7-12 м/с. На заході і сході країни очікуються навіть пориви до 20 м/с.
Температура повітря коливатиметься від 5 градусів морозу до 5 градусів тепла.

У Києві в понеділок і у вівторок прогнозують дощ, що переходить поступово в мокрий сніг. У середу і четвер в Україні опади підуть на спад. У Карпатах похолодає до 12 градусів морозу. В інших областях температура залишиться колишньою.


Автор: Катерина Лукьянчук

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