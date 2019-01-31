У ЦВК розповіли, чи будуть вибори уздовж лінії розмежування

Головна » Останні новини » Політичні новини » У ЦВК розповіли, чи будуть вибори уздовж лінії розмежування У ЦВК розповіли, чи будуть вибори уздовж лінії розмежування

Закрити Відправити

У Центральній виборчій комісії повідомили, що зараз вони продумують варіанти, як організувати проведення президентських виборів уздовж лінії розмежувань на Донбасі.

Відзначимо, що на даний момент проведення виборів на окремих територіях Донбаського регіону неможливо. Нагадаємо, що вибори президента України мають відбутися в кінці березня поточного року, інформують Економічні новини.

Але в ЦВК підкреслюють, що вони не втрачають здорового оптимізму з цього приводу. Вони уточнили, що останні слово про те чи будуть на тих територіях проходить вибори належить ВГА.

У законі чітко прописано, що між цивільними та військовими адміністрації мають всі повноваження надати висновки про те, чи є можливість нормально провести вибори. Раніше писали, що в ЦВК заявили, що вони майже готові забезпечити кібербезпека електорального простору перед виборами президента.