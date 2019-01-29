Порошенко повідомив про рішення балотуватися на пост президента

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На форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» Петро Порошенко повідомив про свій намір повторно балотуватися на пост президента України

Президент України Петро Порошенко повідомив про свій намір знову балотуватися на пост президента України. Про це Порошенко сказав на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», інформують Економічні новини.

Петро Порошенко зазначив, що почуття відповідальності перед країною, минулими і майбутніми поколіннями українських громадян спонукають його прийняти рішення про необхідність повторного балотування на пост президента країни.

Президент попросив в українців підтримки на те, щоб продовжувати імплементувати вектор європейської та євроатлантичної інтеграції, відновлювати територіальну цілісність, забезпечити порядок в країні і благополуччя громадян.

За словами Порошенка, безпека, порядок і добробут українців для нього не менш важливі, ніж віра, мова і армія. Також він наголосив на необхідності “зведення міцних стін і даху над тим фундаментом, який був закладений протягом попередніх п’яти років”.

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Під час форуму Петро Порошенко також повідомив, що Україна повинна подати заявку на вступ до ЄС у 2024 році і отримати План дій щодо членства в НАТО, тому що тільки ЄС і НАТО можуть гарантувати національну безпеку і державну незалежність України.