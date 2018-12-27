ВСУ: Українські десантики провели навчання з подолання вогневої смуги перешкод (ФОТО)

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Десантно-штурмові війська ЗСУ в рамках занять з бойової підготовки відпрацювали подолання вогневої смуги перешкод

Десантно-штурмові війська Збройних Сил України відпрацювали подолання вогневої штурмової смуги перешкод, – повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці в Facebook , інформують Економічні новини.

В рамках занять з бойової підготовки, особовий склад командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України подолав вогневу штурмову смугу перешкод

На деяких об’єктах вогневої штурмової смуги застосовувався напалм, палаючі шини, відповідні звукові ефекти, стрільба холостими набоями тощо. Тож від прохолодного зимового повітря віяло справжнім боєм.

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Загалом на всій дистанції смуги, офіцерам та сержантам необхідно було подолати близько десяти різних перешкод, серед яких бліндаж, ділянка з колючим дротом, яку потрібно пройти по-пластунськи, висока бетонна стіна, ділянка поваленого лісу, декілька одиниць броньованої техніки та приміщень різного типу.

Усе це десантники проходять на швидкість, під постійні звуки пострілів та вибухів, у повній амуніції та відпрацьовують елементи тактики та фізичну витривалість.