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ВСУ: Українські десантики провели навчання з подолання вогневої смуги перешкод (ФОТО)

Головна » Останні новини » Політичні новини » ВСУ: Українські десантики провели навчання з подолання вогневої смуги перешкод (ФОТО)
 
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Десантно-штурмові війська ЗСУ в рамках занять з бойової підготовки відпрацювали подолання вогневої смуги перешкод

Десантно-штурмові війська Збройних Сил України відпрацювали подолання вогневої штурмової смуги перешкод, – повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці в Facebook , інформують Економічні новини.

В рамках занять з бойової підготовки, особовий склад командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України подолав вогневу штурмову смугу перешкод

ВСУ: Українські десантики провели навчання з подолання вогневої смуги перешкод (ФОТО)

На деяких об’єктах вогневої штурмової смуги застосовувався напалм, палаючі шини, відповідні звукові ефекти, стрільба холостими набоями тощо. Тож від прохолодного зимового повітря віяло справжнім боєм.

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ВСУ: Українські десантики провели навчання з подолання вогневої смуги перешкод (ФОТО)

Загалом на всій дистанції смуги, офіцерам та сержантам необхідно було подолати близько десяти різних перешкод, серед яких бліндаж, ділянка з колючим дротом, яку потрібно пройти по-пластунськи, висока бетонна стіна, ділянка поваленого лісу, декілька одиниць броньованої техніки та приміщень різного типу.

ВСУ: Українські десантики провели навчання з подолання вогневої смуги перешкод (ФОТО)

Усе це десантники проходять на швидкість, під постійні звуки пострілів та вибухів, у повній амуніції та відпрацьовують елементи тактики та фізичну витривалість.


Автор: Оксана Ельченко

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