СБУ затримали одесита, який переправляв «гуманітарну допомогу» бойовикам “ДНР і ЛНР”

Головна » Останні новини » Політичні новини » СБУ затримали одесита, який переправляв «гуманітарну допомогу» бойовикам "ДНР і ЛНР" СБУ затримали одесита, який переправляв «гуманітарну допомогу» бойовикам "ДНР і ЛНР"

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Співробітниками СБУ затримано жителя Одеси, який займався збором так званої «гуманітарки» і її переправленням на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей

На Одещині співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури затримали чоловіка, який організовував надходження з Росії так званої «гуманітарної допомоги» бойовикам, – повідомляє СБУ на сторінці Facebook , інформують Економічні новини.

Оперативники спецслужби встановили, що раніше судимий одесит з 2014 року перебував у складі однієї з російських громадських організацій. Там він опікувався збором «гуманітарки» та її переправленням на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей через непідконтрольні ділянки державного кордону.

Будучи прибічником ідеї створення на території південно-східної України так званої «Новоросії», зловмисник також виступав із підтримкою проросійських сепаратистів в Одесі. Навесні 2014 року, боячись притягнення до кримінальної відповідальності, чоловік виїхав до Росії, де продовжив займатися збором «допомоги» для терористів.

Наприкінці минулого року він нелегально повернувся в Україну. Правоохоронці затримали зловмисника в одному із дачних кооперативів Одеси, де він переховувався від правосуддя. Під час слідчих дій за місцем його тимчасового проживання виявлено листування із ватажками терористів, фото- та відеоматеріали, що засвідчують протиправну діяльність.

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У межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.