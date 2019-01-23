Президент привітав Філарета з 90-річним ювілеєм

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Сьогодні 90-річчя святкує Філарет, почесний патріарх української Православної церкви. Його поспішив привітати і український президент Петро Порошенко.

На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook президент написав, що рівно 90 років тому в селі Благодатне, яке знаходиться на Донбасі, в сім'ї шахтаря народився хлопчик Михайло Денисенко, якому судилося все своє життя присвятити Богові, інформують Економічні новини.

Порошенко уточнив, що чернечий постриг він прийняв у 21 рік і до цього дня служить Церкви. Президент України зазначив, що завдяки почесному патріарху Філарету, зараз Україна має автокефалію. Саме він зробив перші кроки для цього, коли більшість ще не розуміла необхідність її створення. Порошенко додав, що головна мета його життя – розвитку української православної Церкви.

Український президент висловив Святішому Патріарху Філарету глибоку повагу і вдячність. Він побажав йому міцного здоров'я, багатьох і щасливих років, радощів, а також милості Божої.

Раніше повідомляли, що митрополит Єпіфаній, який очолює єдину церкву, назвав предстоятеля УПЦ КП патріарха Філарета духовним наставником Української православної церкви.