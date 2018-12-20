Reuters: УПЦ МП має змінити назву

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Верховна Рада України прийняла закон, що зобов’язує релігійну структуру, центр управління якої знаходиться у державі, яка є вворожою по відношенню до України, вказувати приналежність до країни у своїй назві

Українські парламентарії прийняли закон, який зобов’язує Українську православну церкву Московcкого патріархату додати слово «російський» до своєї назви з метою обмеження впливу проросійських священиків, контрольованих Кремлем, – повідомляє Reuters, інформують Економічні новини.

Московський Патріархат зазвичай називає себе «Українською Православною Церквою» і вважає себе єдиною істинною церквою в Україна.

Згідно з новим законодавством, релігійна організація, центр управління якої знаходиться за кордоном в країні, яка веде війну проти України або окупувала її територію, повинна змінити свою назву. Згідно з новим законом, УПЦ МП необхідно змінити свою назву із зазначенням до приналежності до Росії.

Раніше Патріарх Філарет звернувся до Верховної Ради з проханням про зміну назви УПЦ МП на Російську православну церкву.

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«Більше трьохсот років покоління українців мріяли про українську церкву. Це не просто релігійне питання, це питання безпеки і оборони нашої країни », – сказав спікер Верховної Ради України Андрій Парубій.