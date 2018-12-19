Штаб ООС: Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції українських військ

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Окупанти продовжують порушувати “режим тиші” та обстрілювати з гранатометів опорні пункти українських військ

Прес-центр штабу ООС повідомляє, що протягом поточної доби російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню , інформують Економічні новини.

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотроїцьке, Новомихайлівка на Донецькому напрямку, а також в районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку.

Випадків застосування озброєння, забороненого мінських угодами, не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

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