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Гройсман закликає посилити санкції проти Росії

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Володимир Гройсман просить світову спільноту про посилення санкцій проти Росії і зазначає, що той, хто говорить, що треба зняти обмеження ставить свій підпис під людиновбивством і порушенням прав людини

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що санкції проти Росії є покаранням за порушення демократії , інформують Економічні новини.

“Агресія триває, збільшується її географія, провокації перекинулися на Азовське море. Тому санкції проти РФ потрібно тільки посилювати.

Якщо хтось каже, що треба зняти обмеження, він ставить свій підпис під людиновбивством і порушенням прав людини”, – зазначає прем’єр-міністр.

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Нагадаємо, згідно з новою резолюцією Генеральної асамблеї ООН, ЄС закликає Росію вивести війська з окупованого Криму і припинити окупацію інших українських територій. Резолюцію підтримали 66 країн.


Автор: Оксана Ельченко
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