В Україні хочуть заборонити диких тварин у цирках

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В Україні хочуть прийняти закон, який би забороняв використовувати диких тварин у цирках.

Про це на своїй станиці в соціальній мережі в Facebook написав Остап Семерак, який обіймає посаду міністра екології та природних ресурсів України, інформують Економічні новини.

Він уточнив, що міністерство же розробило відповідний законопроект, який поданий на розгляд КМУ.

Міністр підкреслив, що він проти, щоб дикі тварини виступали в цирках. За це будуть введені адміністративні відповідальності. Семерак додав, що проект розроблений Мінприроди та його підтримали в Міністерстві культури. Міністр екології дуже сподівається, що скоро законопроект розгляне Верховна Рада України, а також більшість депутатів його підтримають.

Він окремо подякував за сприяння зоозахисників і зоозахщітние організації.

Раніше повідомляли, що в міністерстві охорони здоров'я вирішили ввести заборону на тестування косметичної продукції на тварин. Новий регламент повинен посприяти появі альтернативних технологій випробування косметики. Фахівці заявили, що подібне правило вже протягом багатьох років успішно працює в Європі. Однак додали: в ЄС перші 4 роки діяв перехідний етап, коли вимоги впроваджувалися частково.