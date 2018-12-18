СБУ: Контррозвідники знешкодили диверсанта “ЛНР”, який намагався підірвати міст (ВІДЕО)

Головна » Останні новини » Політичні новини » СБУ: Контррозвідники знешкодили диверсанта "ЛНР", який намагався підірвати міст (ВІДЕО) СБУ: Контррозвідники знешкодили диверсанта "ЛНР", який намагався підірвати міст (ВІДЕО)

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Контррозвідники СБУ знешкодили диверсанта “ЛНР”, який намагався скоїти злочин, підготовлений так званим «МГБ ЛНР», що знаходиться під кураторством спецслужб РФ.

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України припинили диверсійний акт на об’єкті транспортної залізничної інфраструктури Харківщини. Про це на брифінгу повідомив представник Департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк , інформують Економічні новини.

Оперативники спецслужби встановили, що злочин готувався так званим «МГБ ЛНР», що знаходиться під кураторством спецслужб РФ.

17 грудня 2018 правоохоронці затримали зловмисника, який за завданням псевдоспецслужби заклав вибуховий пристрій під залізничним полотном в одному з районів Харківської області та зробив спробу його активації.

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Заклавши вибухівку, зловмисник виїхав у напрямку тимчасово окупованих територій і на відстані тридцяти кілометрів від «закладки» активував вибухівку через мобільний телефонний сигнал. В ході спецоперації контррозвідка СБУ заздалегідь замінила вибуховий пристрій на «муляж» і попередила диверсію.