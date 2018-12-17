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Приєднання Білорусі до Росії: Путін готує для Лукашенко тривалу облогу

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У результаті російського економічного тиску на Білорусь шляхом застосування “податкового маневру” Лукашенко був змушений повідомити про своє бажання поглибленої інтеграції з РФ з метою зниження цін на нафту та інші корисні копалини

Криза у білорусько-російських відносинах виявився для всіх несподіванкою. Після “результативних” переговорів Лукашенко з Путіним у Сочі і досягнутих консенсусів щодо принципових питань виявилося, що знайдені компроміси були лише формальними заявами. Оскільки з тих пір не було підписано жодної угоди (ні по газу, ні по нафті, ні по кредитах), – пише журналіст Ігор Ілляш у виданні LB.ua, інформують Економічні новини.

Актуальною проблемою взаємин між двома державами є підвищення Росією ціни на нафту для Білорусі внаслідок російського “податкового маневру”. Нагадаємо, “податковий маневр” РФ являє собою підвищення податку на видобуток природних ресурсів при одночасному зниженні до нуля експортних мит. У результаті Мінську доведеться закуповувати нафту та інші корисні копалини за світовими цінами, що призведе до збільшення навантаження на бюджет країни.

Приєднання Білорусі до Росії: Путін готує для Лукашенко тривалу облогу

Максим Єрмолович, міністр фінансів Білорусі, повідомив, що втрати бюджету від “податкового маневру” можуть досягти 12 млрд. доларів, у той час, як сума білоруського республіканського бюджету складає близько 10 млрд. доларів.

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Приєднання Білорусі до Росії: Путін готує для Лукашенко тривалу облогу

У результаті Олександр Лукашенко відкрито висловив своє невдоволення Володимиру Путіну на саміті Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі. У відповідь Путін нагадав Лукашенко про наявність у Білорусі знижки на газ і додав, що для надання занижених внутрішніх російських цін необхіден час і “інший рівень інтеграції”.

Вже 11 грудня російський віце-прем’єр Дмитро Козак відмовився говорити про компенсаційні виплати за “податковий маневр” до досягнення принципових домовленостей щодо подальшої інтеграції Білорусі та Росії.

13 грудня прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що під подальшою інтеграцією Росія розуміє створення єдиної митниці, суду, єдиного емісійного центру і рахункової палати в рамках договору про створення Союзної держави.

Лукашенко повідомив, що він не відмовляється від інтеграції з Москвою, але, в той же час, він проти того, що Білорусь “поділять на області і впхають у Росію”.

До того ж в даному конфлікті присутній і український фактор. Росія всіляко намагається залучити Білорусь у протистояння з Україною і Заходом.

Однак, на думку автора публікації, найближчим часом ескалації конфлікту у білорусько-російських відносинах не буде, так як стратегія Росії розрахована на довгострокову перспективу, а Кремль зараз зайнятий більш важливим питанням, а саме: українськими виборами 2019 року.


Автор: Оксана Ельченко
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