Приєднання Білорусі до Росії: Путін готує для Лукашенко тривалу облогу

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У результаті російського економічного тиску на Білорусь шляхом застосування “податкового маневру” Лукашенко був змушений повідомити про своє бажання поглибленої інтеграції з РФ з метою зниження цін на нафту та інші корисні копалини

Криза у білорусько-російських відносинах виявився для всіх несподіванкою. Після “результативних” переговорів Лукашенко з Путіним у Сочі і досягнутих консенсусів щодо принципових питань виявилося, що знайдені компроміси були лише формальними заявами. Оскільки з тих пір не було підписано жодної угоди (ні по газу, ні по нафті, ні по кредитах), – пише журналіст Ігор Ілляш у виданні LB.ua, інформують Економічні новини.

Актуальною проблемою взаємин між двома державами є підвищення Росією ціни на нафту для Білорусі внаслідок російського “податкового маневру”. Нагадаємо, “податковий маневр” РФ являє собою підвищення податку на видобуток природних ресурсів при одночасному зниженні до нуля експортних мит. У результаті Мінську доведеться закуповувати нафту та інші корисні копалини за світовими цінами, що призведе до збільшення навантаження на бюджет країни.

Максим Єрмолович, міністр фінансів Білорусі, повідомив, що втрати бюджету від “податкового маневру” можуть досягти 12 млрд. доларів, у той час, як сума білоруського республіканського бюджету складає близько 10 млрд. доларів.

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У результаті Олександр Лукашенко відкрито висловив своє невдоволення Володимиру Путіну на саміті Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі. У відповідь Путін нагадав Лукашенко про наявність у Білорусі знижки на газ і додав, що для надання занижених внутрішніх російських цін необхіден час і “інший рівень інтеграції”.

Вже 11 грудня російський віце-прем’єр Дмитро Козак відмовився говорити про компенсаційні виплати за “податковий маневр” до досягнення принципових домовленостей щодо подальшої інтеграції Білорусі та Росії.

13 грудня прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що під подальшою інтеграцією Росія розуміє створення єдиної митниці, суду, єдиного емісійного центру і рахункової палати в рамках договору про створення Союзної держави.

Лукашенко повідомив, що він не відмовляється від інтеграції з Москвою, але, в той же час, він проти того, що Білорусь “поділять на області і впхають у Росію”.

До того ж в даному конфлікті присутній і український фактор. Росія всіляко намагається залучити Білорусь у протистояння з Україною і Заходом.

Однак, на думку автора публікації, найближчим часом ескалації конфлікту у білорусько-російських відносинах не буде, так як стратегія Росії розрахована на довгострокову перспективу, а Кремль зараз зайнятий більш важливим питанням, а саме: українськими виборами 2019 року.