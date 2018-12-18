У День святого Миколая в Києві урочисто відкриють головну ялинку України: програма

Головна » Останні новини » Новини Києва » У День святого Миколая в Києві урочисто відкриють головну ялинку України: програма У День святого Миколая в Києві урочисто відкриють головну ялинку України: програма

Закрити Відправити

Завтра в столиці України відкриють головну ялинку країни. У День святого Миколая Київ перетвориться на казку.

19 грудня в Києві запалять головну ялинку. В цей день в місті пройде концерт і відбудеться святковий ярмарок. Кияни та гості столиці також зможуть покататися в поїзді «Полярний Експрес», відвідати чарівний тунель і сфотографуватися в зимовій фотозоні. Через насиченою святкової програми на 6 годин обмежать проїзд по вулиці Володимирській (16: 00-22: 00), інформують Економічні новини.

У КМДА заявили, що святкування в честь урочистого відкриття ялинки стартує 19 грудня в 18:00. Вогники же засвітяться о 19:00. Новорічну зелену красуню прикрасили 1,5 тис. Новорічних іграшок і 3 км гірлянд. Також на Софійській площі встановили величезний дисплей, за допомогою якого люди зможуть ділитися своїми поздоровленнями.

На честь відкриття столичної ялинки і Дня святого Миколая пройде також святковий концерт. Його головним гостем стане український гурт «СКАЙ».

Додамо, що обмеження автомобільного проїзду триватимуть аж до 24 січня 2019 року. Це стосується правобічної смуги Володимирського проїзду в бік Михайлівської площі. Крім цього, з 23 грудня до 25 грудня автомобілів не можна рухатися по Рильському провулку. Транспортним засобам варто уникати вул. Володимирській не тільки 19 грудня, але і 24 грудня (16: 00-22: 00), 31 грудня та 1 січня (20: 00-3: 00) 1 січня (14: 00-22: 00), а також 7 січня (12: 00-16: 00).