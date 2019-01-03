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У Львові від тропічної малярії помер чоловік

Головна » Останні новини » Надзвичайні події » У Львові від тропічної малярії помер чоловік
 
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В одній із львівських лікарень від тропічної малярії помер чоловік.

43-річний житель Львова помер в лікарні від малярії. У медзаклад він був госпіталізований вчора, інформують Економічні новини.

Про це заявили в Львівському лабораторному центрі МОЗ. 2 січня він впав у кому. Уже сьогодні, 3 січня, у чоловіка різко погіршилися всі життєво важливі показники. Пацієнт помер вранці о 8:40.

Загиблий був відомим львівським бізнесменом. Він дуже любив подорожувати і часто відвідував Африку. Нещодавно він приїхав з Судану і Конго. Після відвідин цих регіонів у чоловіка піднялася температура, з'явилися озноб і кашель. Довгий час у нього були всі ознаки ГРВІ. Тільки в лабораторії вдалося встановити, що причиною хвороби став збудник тропічної малярії.

Довідка. Малярія є інфекційним захворюванням, що передається через укуси самок комарів Anopheles. Крім цього, малярія може передаватися через кров (від людини до людини, наприклад, від матері до не народженій ще дитині). Фахівці ВООЗ підрахували, що щорічно від цієї хвороби гине до 755 тис. Людей. Більшість випадків зараження фіксується в південних африканських районах. Найчастіше захворювання пошкоджує дітей.


Автор: Катерина Лукьянчук

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