У Запоріжжі скоєно розбійний напад на відділення пошти

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Чоловік організував напад на запорізьке відділення пошти. Поліцейські вже затримали підозрюваного грабіжника.

У Запоріжжі відбувся напад на одне з поштових будівель. Про це повідомили співробітники Нацполіціі області, інформують Економічні новини.

За словами правоохоронців, вчора, 26 січня, десь о 16:40 до відділення надійшов дзвінок із заявою про пограбування пошти, розташованої на вул. Товариській. На місце нападу відправився патруль правоохоронців, а також оперативно-слідча група.

В ході встановлення обставин співробітники поліції з'ясували, що зловмисник прийшов на пошту і попросив касира розміняти йому велику грошову купюру. Після цього він відібрав гроші, які в касі вважала жінка. Постраждала (рік народження – 1987) оперативно покинула відділення і спробувала зловити втік злодія. Однак зловмисник витягнув схожий на зброю предмет і почав погрожувати їй. Жінка встигла помітити, що під час погоні з найближчої вулиці виїхала машина.

У Запоріжжі уб'ю ж оголосили операцію «Сирена». Неподалік ДніпроГЕС патрульні помітили автомобіль, схожий на описаний касиркою. У його салоні сидів громадянин, який сильно нагадував зловмисника. На даний момент підозрюваний затриманий.