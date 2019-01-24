На Київщині під час поїздки в шкільному автобусі отруїлися діти

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У Київській області по дорозі в школу отруїлися діти. Правоохоронці розшукують перевізника.

Сьогодні, 24 січня, по дорозі до навчального закладу в шкільному автобусі отруїлися діти. Постраждали 10 учнів: 8 госпіталізовані в лікарню, 2 з них зараз знаходяться в реанімації. Про це передають співробітники Нацполіціі Київщини, інформують Економічні новини.

Правоохоронці заявили, що автобус, в якому отруїлися діти, рухався в школу, розташовану в селі Морозівка. Перевізник збирав дітей з найближчих населених пунктів. Під час руху учні відчули запах плавленой пластмаси. Надихавшись цим запахом, діти відчули симптоми отруєння. В результаті учнів привезли в Баришівську лікарню.

На даний момент поліція з'ясовує всі обставини події. Правоохоронці розшукують шкільний автобус, на якому їхали діти, і перевізника, який відповідає за справність транспортного засобу. Незабаром Нацполіція обіцяє присвоїти правову кваліфікацію того, що трапилося.

Довідка. Під час горіння більшість видів пластикових виробів виділяють небезпечні токсичні речовини. Це пов'язано з особливостями їх виготовлення. Під час плавлення пластмаса може вивергати різні канцерогени, в тому числі стирол і свинець.