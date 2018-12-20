На Київщині поліцейський на смерть збив жінку

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У центрі Броварів лейтенант поліції на власній машині збив жінку. Від отриманих під час аварії травм пенсіонерка померла в лікарні.

На Київщині поліцейський збив пенсіонерку, яка пізніше померла в медустанові. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції. У відділі комунікації додали, що поліцейському, який збив жінку, 21 рік, інформують Економічні новини.

Відомо, що ДТП сталося в Броварах на вулиці Ярослава Мудрого неподалік будівлі районного поліцейської дільниці. Правоохоронець під час аварії був за кермом власного, чи не службового, автомобіля. Він їхав на Audi. Жінка переходила проїжджу частину в недозволеному місці. Приблизно в 50 метрах від того, що сталося знаходився пішохідний перехід.

Через слизьку дорогу правоохоронцю не вдалося уникнути зіткнення. Пенсіонерка потрапила під колеса автомобіля. Медики не змогли врятувати їй життя.

У Нацполіціі повідомили, що на момент скоєння ДТП водій Audi був в тверезому стані. Зараз він відсторонений від служби в поліції.

За фактом аварії вже порушили кримінальну справу. Воно відкрито за статтею 286 Кримінального кодексу, частини 2. Мова йде про порушення ПДР і правил експлуатації автомобілів. На даний момент досліджуються нюанси того, що сталося і з'ясовуються обставини.