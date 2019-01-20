На Львівщині біля підніжжя гори загинув турист

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На Львівщині біля підніжжя гори Парашка знайшли двох туристів, які заблукали. Один з них був уже мертвий.

У Львівській області рятувальники знайшли тіло туриста. Про це розповіли співробітники ГСЧС Львівської області, інформують Економічні новини.

Повідомлення про зникнення дух чоловіків надійшло до Служби порятунку вчора, 19 січня після 23-ї години. Було сказано, що на горі Парашка неподалік села Коростів Сколівського району загубилися туристи.

Рятувальники міста Славське виїхали на пошуки одразу ж.

Загубилися знайшли о 3:10. Вони знаходилися біля підніжжя гори Парашка. На жаль, на момент виявлення один з туристів вже був мертвий. Загиблий був 1987 року народження. Інший мандрівник (рік народження – 1996) був відправлений в медустанову з обмороженням стоп на двох ногах.

У пошуково-рятувальних роботах брали участь 10 фахівців. Крім цього, було задіяно 2 спецтехніки.

Рятувальники закликають усіх, хто взимку подорожує в гірські курорти, намагатися здійснювати походи разом з групами. Якщо ж ви відбилися від інших, слід спробувати визначити своє місце знаходження (по деревах, по карті, компасу і т.д.). З настанням темного часу доби краще припинити блукати і спробувати організувати місце для ночівлі, відновити похід краще на світанку.