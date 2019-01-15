Пожежа в будівлі Києво-Печерської лаври: поліція зловила підозрюваного

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Співробітники поліції затримали в столиці людини, підозрюваного в умисному підпалі одного з будівель Лаври.

У Нацполіціі міста Києва заявили, що зловили підозрюваного палія Києво-Печерської лаври, інформують Економічні новини.

Андрій Крищенко (керівник ГУ Нацполіціі в Києві) на власній сторінці в соцмережі Фейсбук зазначив, що винуватцем пожежі є хлопець, якому на даний момент 24 року. Під дією алкогольної інтоксикації він підпалив кілька матраців, які перебувають в двоповерховому приміщенні Лаври. Чоловік є людиною без певного місця проживання. Як заявив правоохоронець, цей підозрюваний не мав релігійних мотивів для скоєння злочину.

На даний момент палія загрожує 10-річне тюремне ув'язнення. Кримінальну справу в Нацполіціі відкрили за частиною 2, статті 194 ККУ.

У пригоді, на щастя, не був травмований жодна людина. Полум'я охопило близько 400 кв. метрів. Під час оглядання ураженого будівлі правоохоронці встановили, що цінні реліквії не зашкодить.

Довідка. Пожежа в Києво-Печерській лаврі трапився напередодні вдень. На території церковного комплексу загорілася двоповерхівки, яка на той момент була закрита на плановий ремонт. Осередок пожежі знаходився біля горища – в відсіку, розташованому на верхньому поверсі.