У НБУ розповіли про борги України

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У Національному банку України зробили заяву, що цей і наступний рік будуть самими піковими, так як потрібно проводити виплати за зовнішніми боргами країни. Ці виплати будуть перекриватися за рахунок коштів, які надійшли ще в 2018 році, а також за ті, які потрібно ще залучити.

Таку думку висловив Яків Смолій, який очолює НБУ. З його слів, за поточний рік Україна має намір отримати 500 мільйонів євро від Європейського Союзу, а також очікується, що Всесвітній банк виділить гарантій на 600 млн доларів, інформують Економічні новини.

Глава НБУ нагадав, що в цьому році Міжнародний валютний фонд збирається перевести Україну два транші, сума яких становить приблизно 2,5 млрд доларів. Яків Смолій підкреслив, що Мінфін також має намір розмістити облігації на внутрішньому і зовнішньому ринку, щоб залучити ще додаткові кошти.

Таким чином Україна має вистачити коштів, щоб перекрити зовнішній борг. Глава НБУ заявив, що в Нацбанку і Мінфіні чітко розуміють, як побудувати плани, щоб здійснити всі виплати на тривалу перспективу, а також знають, як обслуговувати ці борги.