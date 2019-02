Вбивство Хашоггі: Туреччина звинувачує Саудівську Аравію в непрозорості розслідування смерті журналіста

Помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун повідомив, що влада Саудівської Аравії зовсім не відверта зі своїми турецькими колегами і міжнародним співтовариством в розслідуванні вбивства журналіста Джамала Хашоггі

Помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун сказав, що повна відсутність прозорості з боку саудівських чиновників в розслідуванні вбивства журналіста Джамала Хашоггі глибоко турбує і підриває авторитет Саудівської Аравії, – повідомляє Reuters , інформують Економічні новини.

Нагадаємо, Хашоггі, журналіст, який став критиком кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана і писав для «Washington Post», був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі групою бойовиків із Саудівської Аравії 2 жовтня. Після численних суперечливих заяв щодо долі Хашоггі Ер-Ріяд сказав, що він був убитий, а його тіло розчленоване.

Фахреттін Алтун, директор зі зв’язків з громадськістю адміністрації президента Туреччини Тайіпа Ердогана, повідомив, що серія «помилкових спростувань» з боку саудівських чиновників призвела до невизначеності щодо безлічі проблем навколо цієї справи. «За останні чотири місяці влада Саудівської Аравії була абсолютно не відвертою в своїх відносинах зі своїми турецькими колегами і міжнародним співтовариством. Влада Саудівської Аравії повинна видати вбивць Хашоггі тій країні, де вони скоїли навмисне вбивство», – сказав Алтун.

We welcome UN Special Rapporteur @AgnesCallamard 's investigation into Jamal Khashoggi's death.

After four months, we are still waiting for answers.

Where is the body? Who ordered the hit? Was there a local collaborator?

The world is watching. https://t.co/gHAFfe73r8

– Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 8 лютого 2019 р