Вбивство Хашоггі: Туреччина звинувачує Саудівську Аравію в непрозорості розслідування смерті журналіста
Помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун повідомив, що влада Саудівської Аравії зовсім не відверта зі своїми турецькими колегами і міжнародним співтовариством в розслідуванні вбивства журналіста Джамала Хашоггі
Помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун сказав, що повна відсутність прозорості з боку саудівських чиновників в розслідуванні вбивства журналіста Джамала Хашоггі глибоко турбує і підриває авторитет Саудівської Аравії, – повідомляє Reuters , інформують Економічні новини.
Нагадаємо, Хашоггі, журналіст, який став критиком кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана і писав для «Washington Post», був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі групою бойовиків із Саудівської Аравії 2 жовтня. Після численних суперечливих заяв щодо долі Хашоггі Ер-Ріяд сказав, що він був убитий, а його тіло розчленоване.
Фахреттін Алтун, директор зі зв’язків з громадськістю адміністрації президента Туреччини Тайіпа Ердогана, повідомив, що серія «помилкових спростувань» з боку саудівських чиновників призвела до невизначеності щодо безлічі проблем навколо цієї справи. «За останні чотири місяці влада Саудівської Аравії була абсолютно не відвертою в своїх відносинах зі своїми турецькими колегами і міжнародним співтовариством. Влада Саудівської Аравії повинна видати вбивць Хашоггі тій країні, де вони скоїли навмисне вбивство», – сказав Алтун.
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We welcome UN Special Rapporteur @AgnesCallamard 's investigation into Jamal Khashoggi's death.
After four months, we are still waiting for answers.
Where is the body? Who ordered the hit? Was there a local collaborator?
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– Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 8 лютого 2019 р
Саудівська Аравія раніше відхилила запит Туреччини на екстрадицію 11 підозрюваних, п’ятьом з яких загрожує смертна кара. Проведене розслідування вбивства під керівництвом Організації Об’єднаних Націй показало, що докази вказують на жорстокий злочин, «спланований і здійснений» саудівськими посадовими особами.
Ердоган сказав, що вбивство Хашоггі було скоєно за наказом вищого керівництва Саудівської Аравії. Ер-Ріяд відкинув звинувачення в тому, що наслідний принц був замішаний в цьому. Алтун сказав, що висновки Туреччини у цій справі відповідають даним розслідування, проведеного спеціальною групою під керівництвом США, додавши, що Анкара готова брати участь в розслідуванні США у справі про вбивство Хашоггі.
Нагадаємо, раніше експерт США Агнес Калламард повідомила, що Саудівська Аравія заважала зусиллям Туреччини в розслідуванні смерті журналіста Джамала Хашоггі, яке вона охарактеризувала як «жорстоке і навмисне вбивство», заплановане і здійснене саудівськими посадовими особами.
«Світ дивиться. Туреччина разом з усіма народами, які вірять в демократію і свободу, шукає справедливості і правди», – сказав Алтун.