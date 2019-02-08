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Вбивство Хашоггі: Туреччина звинувачує Саудівську Аравію в непрозорості розслідування смерті журналіста

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Помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун повідомив, що влада Саудівської Аравії зовсім не відверта зі своїми турецькими колегами і міжнародним співтовариством в розслідуванні вбивства журналіста Джамала Хашоггі

Помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун сказав, що повна відсутність прозорості з боку саудівських чиновників в розслідуванні вбивства журналіста Джамала Хашоггі глибоко турбує і підриває авторитет Саудівської Аравії, – повідомляє Reuters , інформують Економічні новини.

Нагадаємо, Хашоггі, журналіст, який став критиком кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана і писав для «Washington Post», був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі групою бойовиків із Саудівської Аравії 2 жовтня. Після численних суперечливих заяв щодо долі Хашоггі Ер-Ріяд сказав, що він був убитий, а його тіло розчленоване.

Вбивство Хашоггі: Туреччина звинувачує Саудівську Аравію в непрозорості розслідування смерті журналіста

Фахреттін Алтун, директор зі зв’язків з громадськістю адміністрації президента Туреччини Тайіпа Ердогана, повідомив, що серія «помилкових спростувань» з боку саудівських чиновників призвела до невизначеності щодо безлічі проблем навколо цієї справи. «За останні чотири місяці влада Саудівської Аравії була абсолютно не відвертою в своїх відносинах зі своїми турецькими колегами і міжнародним співтовариством. Влада Саудівської Аравії повинна видати вбивць Хашоггі тій країні, де вони скоїли навмисне вбивство», – сказав Алтун.

Читайте: Вбивство Джамала Хашоггі: США ввели санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії

Саудівська Аравія раніше відхилила запит Туреччини на екстрадицію 11 підозрюваних, п’ятьом з яких загрожує смертна кара. Проведене розслідування вбивства під керівництвом Організації Об’єднаних Націй показало, що докази вказують на жорстокий злочин, «спланований і здійснений» саудівськими посадовими особами.

Ердоган сказав, що вбивство Хашоггі було скоєно за наказом вищого керівництва Саудівської Аравії. Ер-Ріяд відкинув звинувачення в тому, що наслідний принц був замішаний в цьому. Алтун сказав, що висновки Туреччини у цій справі відповідають даним розслідування, проведеного спеціальною групою під керівництвом США, додавши, що Анкара готова брати участь в розслідуванні США у справі про вбивство Хашоггі.

Вбивство Хашоггі: Туреччина звинувачує Саудівську Аравію в непрозорості розслідування смерті журналіста

Нагадаємо, раніше експерт США Агнес Калламард повідомила, що Саудівська Аравія заважала зусиллям Туреччини в розслідуванні смерті журналіста Джамала Хашоггі, яке вона охарактеризувала як «жорстоке і навмисне вбивство», заплановане і здійснене саудівськими посадовими особами.

«Світ дивиться. Туреччина разом з усіма народами, які вірять в демократію і свободу, шукає справедливості і правди», – сказав Алтун.


Автор: Оксана Ельченко

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