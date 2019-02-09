У Британії під час посадки літак здуло вітром (ВІДЕО)
У Британії пілоти вивели літак на посадку, але не змогли її зробити через сильний проривного вітру. Лайнер буквально здуло вітрів.
Судно авіакомпанії British Airways 8 лютого не змогло приземлиться в аеропорту Лондона. Літак намагався сісти в Хітроу, проте потужний вітер його здував. Пілотам нічого не залишалося, як знову набрати висоту і продовжити політ, інформують Економічні новини.
У Мережу потрапило відео цього інциденту.
Ви можете побачити, що пілоти вже майже змогли посадити лайнер. Після нетривалого контакту з поверхнею вони змушені були знову злітати. Сильний вітер, швидше за все, був спровокований ураганом Еріком, який охопив Великобританію в кінці цього тижня.
Синоптики повідомляють, що в деяких регіонах цієї країни швидкість вітру може перевищувати 30 м / с.
У коментарях до цього відеоролика інтернет-користувачі висловлюють подяку пілотові. Вони впевнені, що саме через злагоджених дій екіпажу не постраждали пасажири. Дехто дивується їх професіоналізму: пишуть, що після такого так оперативно набрати висоту дуже важко.
Інші представляють себе на місці пасажирів і впевнені, що їм точно б знадобилося якісь ліки для заспокоєння нервів.