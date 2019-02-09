У Британії під час посадки літак здуло вітром (ВІДЕО)

Головна » Останні новини » Новини світу » У Британії під час посадки літак здуло вітром (ВІДЕО) У Британії під час посадки літак здуло вітром (ВІДЕО)

Закрити Відправити

У Британії пілоти вивели літак на посадку, але не змогли її зробити через сильний проривного вітру. Лайнер буквально здуло вітрів.

Судно авіакомпанії British Airways 8 лютого не змогло приземлиться в аеропорту Лондона. Літак намагався сісти в Хітроу, проте потужний вітер його здував. Пілотам нічого не залишалося, як знову набрати висоту і продовжити політ, інформують Економічні новини.

У Мережу потрапило відео цього інциденту.

Ви можете побачити, що пілоти вже майже змогли посадити лайнер. Після нетривалого контакту з поверхнею вони змушені були знову злітати. Сильний вітер, швидше за все, був спровокований ураганом Еріком, який охопив Великобританію в кінці цього тижня.

Синоптики повідомляють, що в деяких регіонах цієї країни швидкість вітру може перевищувати 30 м / с.

У коментарях до цього відеоролика інтернет-користувачі висловлюють подяку пілотові. Вони впевнені, що саме через злагоджених дій екіпажу не постраждали пасажири. Дехто дивується їх професіоналізму: пишуть, що після такого так оперативно набрати висоту дуже важко.

Інші представляють себе на місці пасажирів і впевнені, що їм точно б знадобилося якісь ліки для заспокоєння нервів.