НАТО розширюється: Македонія приєднується до Альянсу

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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг і міністр закордонних справ Македонії Нікола Дімітров підписали «протокол про вступ Македонії до НАТО»

Маленька балканська країна Македонія зробила великий крок до того, щоб стати 30-м членом найбільшого в світі військового альянсу НАТО, – повідомляють Лорн Кук і Костянтин Тесторідес у виданні Associated Press, інформують Економічні новини.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг і міністр закордонних справ Македонії Нікола Дімітров провели церемонію підписання «протоколу про вступ Македонії до НАТО», що ознаменувала приєднання балканської країни до НАТО. Димитров сказав, що церемонія «є результатом роботи багатьох поколінь», і подякував прем’єр-міністрам Греції і Македонії за подолання спору щодо найменування територій. «Це історичний випадок. Ми довго чекали, що Македонія приєднаєтеся до нашої сім’ї», – сказав Столтенберг.

За словами генерального секратаря, церемонія підписання знаменує собою початок процесу ратифікації. Нагадаємо, Чорногорія, остання приєдналася до НАТО і повинна була очікувати ратифікації угоди близько року, щоб всі члени офіційно схвалили протокол. «Я впевнений, що процес ратифікації буде проходити гладко», – сказав Столтенберг.

Президент США Дональд Трамп і його колеги з НАТО повинні провести саміт в Лондоні в грудні. Зустріч, присвячена 70-річчю НАТО, надасть прекрасну можливість офіційно вітати Північну Македонію в складі НАТО в разі завершення процесу ратифікації.

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