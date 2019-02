У Росії душать незалежні ЗМІ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість рішенням облсуду про закриття газети «Нові Колеса Ігоря Рудникова», що займалася розслідуваннями діяльності місцевої влади

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість рішенням Калінінградського облсуду про припинення діяльності газети «Нові Колеса Ігоря Рудникова», – повідомляє OSCE, інформують Економічні новини.

Газета займалася розслідуваннями діяльності місцевої влади. 1 лютого Калінінградський обласний суд на вимогу місцевого відділення Федеральної служби з нагляду в сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Калінінградської області (Роскомнадзор) ухвалив рішення щодо припинення діяльності газети після двох попереджень.

«Це рішення, поряд з іншими негативними подіями навколо газети, робить негативний вплив на плюралізм засобів масової інформації та відкритий доступ до чесної інформації, і я сподіваюся, що воно буде скасовано в результаті апеляції», – заявив Дезір.

Читайте: Росія приглушує мобільний зв'язок під час протестів

«Будь-які обмежувальні санкції, що накладаються на засоби масової інформації, повинні бути строго необхідними і пропорційними фактично заподіяному збитку, а прецедентне право має враховувати свободу ЗМІ відповідно до міжнародних стандартів і зобов’язань ОБСЄ».

Раніше, в квітні 2018 року, представник ОБСЄ вже висловлював стурбованість з приводу вилучення тиражу газети «Нові колеса Ігоря Рудникова» і відмови продавців поширювати її після арешту головного редактора Ігоря Рудникова, який продовжує відбувати попереднє ув’язнення з листопада 2017.

Following arrest in Nov '17 of Novye Kolyesa editor #IgorRudnikov in #Kaliningrad on questionable charges, https://t.co/jrE3RYMaNO , latest seizures of copies + refusal to distribute leads to closure of the paper . Blow to independent investigative journalism in #Russia !

– OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 6 квітня 2018 р