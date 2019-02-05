Для вирішення проблем з Brexit час ще є, – Меркель

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Виступаючи на економічній конференції в Токіо, Ангела Меркель повідомила, що для вирішення проблем з Brexit час ще є

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що час ще є для того, щоб знайти вихід з глухого кута, пов’язаного з виходом Великобританії з Європейського Союзу, – повідомляє Андреас Рінке в Reuters , інформують Економічні новини.

Нагадаємо, британський парламент 29 січня ухвалив поправки до угоди про Brexit і тепер прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей повинна переконати ЄС прийняти зміни до угоди до 29 березня.

«З політичної точки зору час ще є», – сказала Меркель на економічній конференції в Токіо.

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«Це повинно бути використано усіма сторонами. Але для цього було б дуже важливо знати, чого саме чекає британська сторона від відносин з ЄС», – сказала вона.

Визнаючи, що жорсткі тимчасові рамки укладення угоди про Brexit були важкими для підприємств, що дуже потребують визначеності, Меркель заявила, що «особливою» проблемою є ірландський кордон і угода про “підтримку”.

«По-людськи можна знайти рішення цієї проблеми. Але рішення буде залежати від того, якими будуть майбутні взаємини між ЄС і Великобританією, і який вид торговельної угоди буде підписано», – сказала Ангела Меркель.