У США напали на китайську делегацію (ВІДЕО)

Невідомий чоловік скоїв напад на кортеж китайської делегації неподалік від Білого дому. В результаті нападу офіцер секретної служби США отримав серйозну травму. На щастя, ніхто з представників делегації не постраждав.

У Вашингтоні невідомий скоїв напад на кортеж китайської делегації, – повідомляє Девід К. Лі у виданні NBC , інформують Економічні новини.

В результаті нападу офіцер секретної служби США був поранений. Як повідомляється, “інцидент стався на розі вулиць 17th Street NW і F Street о 12:55 всього в декількох кварталах від Білого дому. Коли прибули медпрацівники, офіцер сидів на вулиці і був пізніше доставлений в лікарню. Його травма була визнана серйозною, але не небезпечної для життя”.

Секретна служба США повідомила, що невідомий перетнув поліцейські огорожі і напав на співробітника поліції після спроби «перешкодити просуванню» кортежу «на тимчасово перекритій території».

