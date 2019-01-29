Associated Press: Таємничий запис у блокноті Болтона сколихнув світову спільноту

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Запис в блокноті радника з національної безпеки США Джона Болтона “5000 солдатів в Колумбію” сколихнув світову спільноту

Міністр закордонних справ Колумбії Карлос Холмс повідомив, що його уряд не знає причини наявності у радника з національної безпеки США Джона Болтона запису в блокноті «5000 солдатів в Колумбію», зробленої під час оголошення про санкції проти венесуельської компанії PDVSA на брифінгу в Білому домі, – повідомляє Associated Press , інформують Економічні новини.

У CNN повідомили, що зроблений запис «5000 солдатів в Колумбію» радником з національної безпеки Джоном Болтон збільшує градус напруженості в регіоні.

Аналітик Рао Комар написав в Twitter, що якщо запис, зроблений Джоном Болтоном, підтвердиться, то це буде досить жахливим порушенням OPSEC.

So this notepad that National Security Advisor John Bolton was holding today at the White House briefing on Venezuela says: "Afghanistan -> Welcome the Talks. 5,000 troops to Colombia." If confirmed this would be a pretty terrible OPSEC breach. https://t.co/KS0Issfvps pic.twitter.com/IOrSprG567 – Rao Komar (@ RaoKomar747) 28 січня 2019 р

Міністр МЗС Колумбії Карлос Холмс зазначив, що Колумбія буде так продовжувати «діяти політично і дипломатично», щоб в Венесуелі був відновлений демократичний порядок і проведені нові вибори. Нагадаємо, Колумбія межує з Венесуелою і приєдналася до президента США Дональда Трампа в підтримці лідера венесуельського конгресу Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом.

Коли президента США Дональда Трампа попросили пояснити слова в блокноті Болтона, Білий дім в електронному листі повідомив «Як сказав президент, всі варіанти на столі».