Associated Press: Таємничий запис у блокноті Болтона сколихнув світову спільноту

Запис в блокноті радника з національної безпеки США Джона Болтона “5000 солдатів в Колумбію” сколихнув світову спільноту

Міністр закордонних справ Колумбії Карлос Холмс повідомив, що його уряд не знає причини наявності у радника з національної безпеки США Джона Болтона запису в блокноті «5000 солдатів в Колумбію», зробленої під час оголошення про санкції проти венесуельської компанії PDVSA на брифінгу в Білому домі, – повідомляє Associated Press , інформують Економічні новини.

У CNN повідомили, що зроблений запис «5000 солдатів в Колумбію» радником з національної безпеки Джоном Болтон збільшує градус напруженості в регіоні.

The White House is not tamping down tensions after national security adviser John Bolton was seen holding a yellow legal pad with the words "5,000 troops to Colombia" written on it https://t.co/m3WyIC7cpd pic.twitter.com/U6L9UJ6gtn

Аналітик Рао Комар написав в Twitter, що якщо запис, зроблений Джоном Болтоном, підтвердиться, то це буде досить жахливим порушенням OPSEC.

So this notepad that National Security Advisor John Bolton was holding today at the White House briefing on Venezuela says:

"Afghanistan -> Welcome the Talks. 5,000 troops to Colombia."

If confirmed this would be a pretty terrible OPSEC breach. https://t.co/KS0Issfvps pic.twitter.com/IOrSprG567

– Rao Komar (@ RaoKomar747) 28 січня 2019 р