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Associated Press: Таємничий запис у блокноті Болтона сколихнув світову спільноту

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Запис в блокноті радника з національної безпеки США Джона Болтона “5000 солдатів в Колумбію” сколихнув світову спільноту

Міністр закордонних справ Колумбії Карлос Холмс повідомив, що його уряд не знає причини наявності у радника з національної безпеки США Джона Болтона запису в блокноті «5000 солдатів в Колумбію», зробленої під час оголошення про санкції проти венесуельської компанії PDVSA на брифінгу в Білому домі, – повідомляє Associated Press , інформують Економічні новини.

У CNN повідомили, що зроблений запис «5000 солдатів в Колумбію» радником з національної безпеки Джоном Болтон збільшує градус напруженості в регіоні.

Аналітик Рао Комар написав в Twitter, що якщо запис, зроблений Джоном Болтоном, підтвердиться, то це буде досить жахливим порушенням OPSEC.

Міністр МЗС Колумбії Карлос Холмс зазначив, що Колумбія буде так продовжувати «діяти політично і дипломатично», щоб в Венесуелі був відновлений демократичний порядок і проведені нові вибори. Нагадаємо, Колумбія межує з Венесуелою і приєдналася до президента США Дональда Трампа в підтримці лідера венесуельського конгресу Хуана Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом.

Коли президента США Дональда Трампа попросили пояснити слова в блокноті Болтона, Білий дім в електронному листі повідомив «Як сказав президент, всі варіанти на столі».


Автор: Оксана Ельченко

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