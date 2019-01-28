Японія зміцнює співпрацю з Китаєм

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Прем’єр-міністр Японії повідомив про свої плани щодо подальшого зміцнення взаємовідносин з Японією в усіх сферах співробітництва

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе пообіцяв, що буде і надалі розширювати і без того міцніючі взаємовідносини своєї країни з Китаєм, – повідомляє Марі Яамагучі у виданні Associated Press, інформують Економічні новини.

Однак, Абе додав, що Японії як і раніше необхідно зміцнювати свої оборонні можливості на тлі стурбованості щодо мілітаризації Китаю і невизначеності щодо денуклеаризації Північної Кореї.

В програмній промові у парламенті Абе сказав, що японо-китайські відносини повернулися до «нормальних» після того, як він відвідав Пекін у жовтні, і тепер він хоче і надалі розвивати співробітництво в торгівлі та інших областях.

«Японо-китайські відносини повністю повернулися на нормальну орбіту. Я підніму їх на новий рівень, поглибивши співпрацю у кожній області на всіх рівнях », – сказав Абе.

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Проте, за словами Абе, Японії як і раніше необхідно розширювати оборонні можливості, особливо у космосі і кіберпросторі.

Японія неодноразово заявляла, що зростаюча військову присутність Китаю загрожує регіональній безпеці, а Північна Корея досі залишається ракетною і ядерною загрозою, оскільки не вжила жодних конкретних кроків по денуклеаризації, за винятком невизначеної обіцянки, даної на червневому саміті з США.