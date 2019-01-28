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The Washington Times: Глава НАТО повідомив про допомогу Трампа альянсу

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Генеральний секретар НАТО повідомив, що Дональд Трамп допомагає реформувати Північноатлантичний альянс, чого альянс дуже потребує

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що політика Дональда Трампа сприяє збільшенню військових витрат країн-членів НАТО, що зміцнює позиції альянсу, – повідомляє Бен Вольфганг у виданні The Washington Times , інформують Економічні новини.

Також Йенс Столтенберг зазначив, що країни-члени альянсу прислухаються до послань Дональда Трампа і чітко виконують його вимоги.

«Тепер ми бачимо результати», – сказав Столтенберг щодо підходу Трампа до НАТО.

«До кінця наступного року союзники по НАТО збільшать фінансування альянсу на 100 мільярдів доларів США. Таким чином, ми бачимо реальні фінансові надходження і попередні результати. Також ми бачимо, що послання президента Трампа діє», – продовжив Столтенберг.

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У той час, як деякі європейські лідери відкидали той факт, що Дональд Трамп особисто переконав їх збільшити оборонні бюджети, Столтенберг ясно дав зрозуміти, що послання президента до членів НАТО було тим, що необхідно було почути.

«Трамп допомагає нам реформувати альянс, чого ми дуже потребуємо», – сказав Столтенберг.

Дональд Трамп прокоментував повідомлення Йенса Столтенберг в Twitter.

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“Йенс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, щойно заявив, що завдяки мені НАТО змогла зібрати набагато більше грошей, ніж будь-коли раніше, від своїх членів після багатьох років зниження оборонних витрат”, – написав президент США в Twitter.

Президент також наполягав на тому, що західний військовий альянс повинен бути «більш згуртованим», в той час, як «Fake News люблять зображувати зворотне».


Автор: Оксана Ельченко

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