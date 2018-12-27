У Тунісі почалися акції протесту після самоспалення журналіста

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У Тунісі почалися акції протесту після того, як журналіст Абд ар-Раззак аз-Зорки підпалив себе в знак протесту проти важкої економічної ситуації в країні

У Тунісі журналіст Абд ар-Раззак аз-Зорки, який працював на місцевому телеканалі, підпалив себе, протестуючи проти важкої економічної ситуації в країні і високого рівня безробіття, – повідомляє агентство France-Presse, інформують Економічні новини.

В відео перед своєю смертю аз-Зорки сказав: «Для синів Касеріна, у яких немає коштів для існування, сьогодні я починаю революцію».

Після цього місцеві жителі почали акцію протесту. Жителі Касеріна перекрили вулиці міста барикадами і почали підпалювати покришки.

Самоспалення аз-Зорки було «ознакою неприйняття катастрофічної ситуації, регіональних дисбалансів, високого рівня безробіття серед молоді і злиднів, в яких живуть наші співгромадяни», – написала туніська газета Le Quotidien.

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