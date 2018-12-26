Електронний уряд: Естонія виграє війну з бюрократією

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З метою зменшення бюрократії в країні і підвищення прозорості влади Естонія створила єдину платформу, що забезпечує надання адміністративних послуг за допомогою безпаперового електронного зв’язку як в приватному, так і в державному секторах.

Естонія бере участь в амбітному проекті, направленому на те, щоб зробити державне управління повністю цифровим з метою зменшення бюрократії, підвищення прозорості системи управління і прискорення економічного зростання, – повідомляє The Associated Press , інформують Економічні новини.

В Естонії створена єдина платформа, що підтримує електронну аутентифікацію і цифрові підписи для забезпечення безпаперового зв’язку як в приватному, так і в державному секторах.

Мартен Каевац, радник уряду Естонії з питань цифрових технологій, повідомляє, що метою електронного уряду є створення електронної системи, яка підтримує своїх громадян, залишаючись в стороні.

Громадяни можуть відстежувати свої дані і бачити, чи отримує до них доступ будь-яка державна або приватна установа.

«Щоб створити довіру, необхідно мати прозорість. І саме тому люди мають доступ до своїх власних даних», – каже Каевац.

Естонія розглядає даний підхід як прототип сучасної демократії і контрапункт для авторитарних країн, які мають намір використовувати цифровізацію для контролю своїх громадян.