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The Washington Times: Кім Чен Ин захоплюється особистим листом від Трампа

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Лідер КНДР захоплюється особистим листом від президента США Дональда Трампа, якого він високо цінує, і проявляє великий інтерес до другого КНДР-США саміту

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин захоплюється «особистим листом», який він отримав від президента США Дональда Трампа, – повідомляє Гей Тейлор в The Washington Times , інформують Економічні новини.

Після отримання особистого листа, відправленого президентом США Дональдом Трампом, лідер Північної Кореї висловив “велике задоволення”, – повідомило офіційне північнокорейське Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA)

Лист прийшов після того, як Дональд Трамп оприлюднив в Twitter інформацію про своє прагнення до досягнення угоди по денуклеаризації Північної Кореї, заявивши, що новинні агентства неправильно представили перший саміт Трампа-Кіма.

«Fake News Media любить говорити, що на моєму першому саміті з Кім Чен Ином так мало відбулося», – написав Дональд Трамп в Twitter.

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“Неправда! Після 40 років бездіяльності за короткі 15 місяців вдалося багато чого досягти”, – написав президент.

Нагадаємо, головним питанням переговорів Трампа-Кіма є необхідність денуклеаризації Північної Кореї, яка десятиліттями порушувала резолюції Ради Безпеки США, створюючи ядерну боєголовку, яку можна прикріпити до міжконтинентальної балістичної ракети, здатної досягти Сполучених Штатів.

На цьому тлі очікування результатів переговорів внаслідок другого саміту Трампа-Кіма дуже великі. «Кім високо цінує президента Трампа» і висловлює «великий інтерес до другого КНДР-США саміту», – йдеться в повідомленні північнокорейських державних ЗМІ.


Автор: Оксана Ельченко

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