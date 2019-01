The Washington Times: Кім Чен Ин захоплюється особистим листом від Трампа

Лідер КНДР захоплюється особистим листом від президента США Дональда Трампа, якого він високо цінує, і проявляє великий інтерес до другого КНДР-США саміту

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин захоплюється «особистим листом», який він отримав від президента США Дональда Трампа, – повідомляє Гей Тейлор в The Washington Times , інформують Економічні новини.

Після отримання особистого листа, відправленого президентом США Дональдом Трампом, лідер Північної Кореї висловив “велике задоволення”, – повідомило офіційне північнокорейське Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA)

Лист прийшов після того, як Дональд Трамп оприлюднив в Twitter інформацію про своє прагнення до досягнення угоди по денуклеаризації Північної Кореї, заявивши, що новинні агентства неправильно представили перший саміт Трампа-Кіма.

«Fake News Media любить говорити, що на моєму першому саміті з Кім Чен Ином так мало відбулося», – написав Дональд Трамп в Twitter.

The Fake News Media loves saying "so little happened at my first summit with Kim Jong Un." Wrong! After 40 years of doing nothing with North Korea but being taken to the cleaners, & with a major war ready to start, in a short 15 months, relationships built, hostages & remains ….

“Неправда! Після 40 років бездіяльності за короткі 15 місяців вдалося багато чого досягти”, – написав президент.

… back home where they belong, no more Rockets or M's being fired over Japan or anywhere else and, most importantly, no Nuclear Testing. This is more than has ever been accomplished with North Korea, and the Fake News knows it. I expect another good meeting soon, much potential!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 січня 2019 р