Назвали головну світову проблему найближчих років

Головна » Останні новини » Новини світу » Назвали головну світову проблему найближчих років Назвали головну світову проблему найближчих років

Закрити Відправити

Експерти в усьому світі впевнені, що кіберпіратство і хакерство є основними загрозами, з якими зіткнеться людство найближчим часом.

Таку заяву зробили експерти консалтингової компанії Allianz Global Corporate & Specialty, інформують Економічні новини.

Вони вирішили провести опитування, в якому участь взяло майже 2500 експертів з 86 країн світу. Серед учасників були люди, які займають високі керівні посади, а також страховики, брокери, арбітражнікі, маркетологи.

В ході опитування фахівці з'ясували, що майже 40 відсотків учасників дослідження назвали кіберпіратство головною світовою проблемою. Вони це пояснили тим, що зростає кількість інцидентів зі скандалами навколо метаданих і проблемами сек'юрності компаній.

Також експерти в усьому світі стурбовані такими проблемами, як торгові війни, нестачею компетентної робочої сили, соціально-культурними конфліктами, а також постійними військовими діями на Близькому сході.

Також фахівці вказали на те, що вони переживають за зміну клімату та його наслідки для людства. Раніше повідомляли, що компанія Huawei хоче виділити 20 відсотків від своїх доходів на боротьбу з кібератаками на свою корпорацію.