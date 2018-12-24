Кінець вугільної епохи: Німеччина закриває останню вугільну шахту

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У Німеччині закрилася остання вугільна шахта, ознаменувавши закінчення вугільної епохи

Прагнучи стримати сльози, сім німецьких шахтарів вийшли з металевої конструкції, несучи останній шматок чорного вугілля, що піднявся з висоти 1000 метрів, – повідомляє Френк Джорданс в Associated Press , інформують Економічні новини.

Церемонія ознаменувала кінець індустрії, яка заклала основи промислової революції Німеччини і її післявоєнну розбудову економіки.

Люди на шахті “Проспер-Ханіель” символічно передали президенту Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайеру шматок вугілля зі словами «Glueck Auf», що перекладається як «удача», і відображає невизначеність життя витраченого на пошуки вугілля під землею.

“Частина німецької історії добігає кінця. Без цього вся наша країна і її розвиток за останні 200 років були б немислимі”, – сказав Штайнмаєр шахтарям.

Протягом останніх десятиліть шахти виживали лише завдяки державним субсидіям. Однак в 2007 році було прийнято політичне рішення про поетапне їх закриття з обіцянкою працівникам щодо дострокового виходу на пенсію або перепідготовки.